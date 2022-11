Die EU-Kommission will an diesem Mittwoch eine Empfehlung zum möglichen Einfrieren von Milliardenzahlungen an Ungarn abgeben. Die Einschätzung der Behörde lautet, dass das die rechtsnationale Regierung in Budapest nicht entschieden genug gegen Korruption vorgeht. Insgesamt 7,5 Milliarden Euro aus dem Gemeinschaftshaushalt und 5,8 Milliarden Euro an Corona-Hilfen könnten aus diesem Grund blockiert werden.