USA : Ex-First-Lady Rosalynn Carter gestorben

Zahlreiche Spitzenpolitiker würdigten die einstige First Lady, die für ihren Mann in ihren vier Jahren im Weißen Haus die engste Beraterin war und später über Jahrzehnte hinweg mit ihrem humanitären und karitativen Engagement von sich reden machte. Erst am Freitag hatte das Carter Center bekanntgegeben, dass sie in ihrem Anwesen palliativ betreut werde. Vor etlichen Monaten hatte die Familie ihre Demenzerkrankung öffentlich gemacht. In den vergangenen Monaten habe sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert, erklärte das Carter Center nun.