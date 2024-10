Verkehrsminister wollen Infrastruktur-Sondervemögen

Zum Abschluss der Verkehrsministerkonferenz (VMK) in Duisburg haben die Verkehrsminister erneut die Attraktivität des Deutschlandtickets betont und ein milliardenschweres Sondervermögen gefordert.

Wie soll das Sondervermögen aufgebaut sein?

Ein Infrastrukturfonds trage erheblich zur Lösung und Bewältigung der Infrastrukturkrise bei, so Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Oliver Krischer ( Grüne ), der auch Vorsitzender der Verkehrsministerkonferenz ist.

Einen entsprechenden Vorschlag für einen solchen Fonds hatte Bundesverkehrsminister Volker Wissing bereits im Frühjahr ins Spiel gebracht. Seitdem sei aber nichts mehr passiert, sagte Krischer. Daher nehme die Verkehrsministerkonferenz nun den Prozess selbst in die Hand.

Spätestens in der kommenden Wahlperiode müsse der Fonds umgesetzt werden, sagte Krischer. "Keine Bundesregierung wird um einen Infrastrukturfonds mehr herumkommen."

Wissing nimmt nicht an Konferenz in Duisburg teil

Wissing, der nicht an der Konferenz der Länderminister in Duisburg teilnahm, sagte in der ARD, jede staatliche Ebene müsse für die Finanzierung ihrer Infrastruktur selbst sorgen. "Die Länder für die Landes- und Kommunalstraßen und der Bund für die Bundesstraßen."