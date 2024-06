Juso-Chef Türmer: Neuer Wehrdienst ist "eine Scheindebatte"

: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will mehr Freiwillige in die Bundeswehr holen, von der Wehrpflicht ist in seinem Konzept nicht die Rede. Wie finden die Jusos das?

Uns ist wichtig, dass auch in Zukunft keine allgemeine Wehrpflicht kommt. Das greift zu stark in die Freiheitsrechte Jugendlicher ein und beantwortet nicht die Personalprobleme bei der Bundeswehr.

: Die Bundeswehr hat ein Personalproblem, das muss man angehen. Die eigentliche Ursache dafür ist aber, dass in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten die Bundeswehr massiv zusammengespart wurde. Es gibt zuhauf Berichte von Soldatinnen und Soldaten, die bei Nato-Übungen selbst ihre Ausrüstung in irgendwelchen Onlinejobs zusammengekauft haben, weil die von der Bundeswehr so schlecht war. Das muss angepackt werden. Ich habe den Eindruck, das wird auch gemacht.

Wenn wir wollen, dass sich junge Menschen engagieren, muss man darüber reden: Nicht nur in der Bundeswehr, sondern auch in den Freiwilligendiensten sind die Bedingungen prekär.

Türmer: Wer jetzt so tut, dass eine Wehrpflicht die Verteidigungsfähigkeit des Landes wieder herstellen würde, der drückt sich um die eigentlichen Probleme. Wir müssen mehr in unsere Sicherheit investieren.

Türmer: Ich halte sie für eine Scheindebatte, weil sie nicht beantwortet, was die Bundeswehr wirklich braucht. Was jetzt kommt, ist ja keine Wehrpflicht, sondern ein Fragebogen, der an alle Jugendliche zugeht. Was wir eigentlich beantworten müssen, ist: Wie machen wir die Bundeswehr als Arbeitgeber attraktiver, wie rüsten wir die Bundeswehr ordentlich auf und wie investieren wir allgemein in die Resilienz unserer Gesellschaft. Da geht es nicht nur um Verteidigung, da geht es auch um die Infrastruktur oder die Daseinsfürsorge.