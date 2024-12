Weidel im Portrait: Wie tickt die AfD-Kanzlerkandidatin?

Eine reelle Chance auf die Kanzlerschaft hat die AfD mit Umfragewerten zwischen 18 und 19 Prozent zwar nicht. Im Bundestag käme mangels Unterstützung durch andere Parteien keine Mehrheit für eine AfD-Kanzlerin zustande. Trotzdem kürt die Partei Alice Weidel zur Kanzlerkandidatin für die Bundestagswahl am 23. Februar und will damit einen Regierungsanspruch unterstreichen. Wer ist Alice Weidel, und wie tickt sie?

Eine Frage wird ihr in abgewandelter Form immer wieder gestellt - und sie komme ihr zu den Ohren raus, wie Weidel schon 2017 einmal sagte: Wie passt das zusammen - AfD und in eingetragener Partnerschaft mit einer Frau mit Migrationshintergrund und zwei Kindern?

Hält Privatleben aus der Öffentlichkeit raus

Aber wie passt das nun zur AfD? Ihre Antwort hat Weidel schon vor sieben Jahren in einer Wahlkampfrede gegeben. Sie sei nicht trotz, sondern gerade wegen ihrer Homosexualität in der AfD, sagte Weidel da und zog die Verbindung zur Sicherheits- und Migrationspolitik. Schwule und Lesben könnten sich kaum noch Arm in Arm auf die Straße trauen. Es gebe No-go-Areas für Homosexuelle und "muslimische Gangs", die Jagd auf sie machten.