Antibiotika-Resistenz: Wie die App "TeleKasper" helfen soll

Die Behandlung wird dann kompliziert. Im schlimmsten Fall kann so ein Fall sogar tödlich enden. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gehören Antibiotika-Resistenzen zu den zehn größten Gefahren weltweit.

App "TeleKasper" hilft Kinderärzten bei Antibiotika Fragen

Häufig fehlt es den Medizinern an speziellem Fachwissen. Die Empfehlungen zur Antibiotikagabe ändern sich ständig. Infektiologen sind meist nur in großen Universitätskliniken zu finden. Genau hier soll die App "TeleKasper" helfen - entwickelt von Johannes Hübner und seinem Team. Das Forschungsprojekt ist eine Zusammenarbeit der Universitätskliniken München, Halle, Essen und Homburg.

Telemedizinische Beratung in komplizierten Fällen

In besonders schweren Fällen können sich die Mediziner auch mit Experten der Universitätskliniken austauschen - ganz einfach per Videoanruf. So können die Kinderärzte die Behandlung gezielt an die Patienten anpassen.