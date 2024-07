E-Sport und Inklusion: Gaming ist mehr als Zeitvertreib

In Deutschland leben rund zehn Millionen Menschen mit anerkannter Behinderung und dem Wunsch nach sozialer Teilhabe. Doch in der realen Welt ist körperliche Gesundheit dafür häufig eine wichtige Voraussetzung.

Die digitale Welt bietet hingegen einige Möglichkeiten auf Chancengleichheit. Denn hier wird über körperliche Voraussetzungen eher hinweggesehen, zum Beispiel auch beim Gaming. In vielen Computer- oder Videospielen besteht die Möglichkeit, sich online mit mehreren Spielern zu verabreden. Für Menschen mit Beeinträchtigung bedeutet das soziale Teilhabe.

Inklusion durch weniger Hürden im Gaming

Diese Hürden, die man im realen Leben hat, die hat man am PC oder online einfach nicht.

"Da kann man sich einfach über das Internet mit einer Community zusammenschließen und dann genau so im Leben teilhaben, ohne dass man sich jetzt selbst bewegen oder viel persönlichen Aufwand betreiben muss", sagt der 28-jährige Yannik Becker, der im Rollstuhl sitzt.

Hilfsmittel können beim barrierefreien Gaming unterstützen

Doch auch in der digitalen Welt stoßen Menschen mit Beeinträchtigungen auf Barrieren. Denn Voraussetzung für Chancengleichheit ist, dass beeinträchtige Spieler den PC oder die Konsole ebenso gut steuern können wie nicht beeinträchtige Spieler. Die meisten Controller und Eingabegeräte sind aber für die Bedienung mit zwei gesunden Händen gemacht.

Hilfsmittel und Einstellungen zum barrierefreien Gaming

E-Sport ist als Sportart etabliert

Gaming ist längst mehr als Zeitvertreib. Mit dem E-Sport hat es sich vor einigen Jahren als neue Sportart etabliert, die Gaming und Wettkampf auf professionellem Level vereint. Spieler aus aller Welt messen sich dabei in unterschiedlichen Computer- und Videospielen bei internationalen Wettkämpfen.

Menschen mit Beeinträchtigungen können bestimmte Sportarten in der realen Welt oft nicht ausüben, im E-Sport hingegen schon. So gehören sie dazu, als Teil eines Teams in der virtuellen Welt.