10. Vendée Globe: Wieder ein Franzose - oder Boris Herrmann?

Seit 34 Jahren kommen die Sieger der wichtigsten Soloregatta der Segelwelt aus Frankreich. Premierengewinner Tituan Lamazou gewann die erste Vendée Globe 1989/1990 in 109 Tagen. Der aktuelle Rekord wurde 2016/2017 von Armel Le Cléac’h aufgestellt. 74 Tage, 3 Stunden, 35 Minuten und 46 Sekunden dauerte sein Fabellauf.

Drei Co-Favoriten sind Nicht-Franzosen

Zur zehnten Edition werden am 10. November an der Startlinie vor Les Sables-d’Olonne an der Atlantikküste wieder Frankreichs Beste zum Angriff aufkreuzen. Als Siegfavoriten gelten Charlie Dalin ("Macif Santé Prévoyance"), Yoann Richomme ("Paprec Arkéa"), Thomas Ruyant ("Vulnerable") und Jérémie Beyou ("Charal").