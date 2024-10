Sportstudio: Tim Kleindienst – vielseitig und treffsicher

Im Sportstudio spricht Mönchengladbachs Mittelstürmer Tim Kleindienst über seinen Aufstieg. 26.10.2024 | 24:10 min

Tim Kleindienst erzählt im aktuellen sportstudio von seiner Karriere und den vielen Wendungen, die sie auf dem Weg von Jüterbog in Brandenburg über den FC Heidenheim bis zu Borussia Mönchengladbach nahm. Moderator Sven Voß erinnert im Gespräch nochmal an die skurrilen Umstände der Nationalelf-Berufung des Stürmers. Er sei ja im Baumarkt gewesen, als ihn Julian Nagelsmann zu erreichen versuchte - nicht mehr ganz, sagt Kleindienst, "da war ich schon auf dem Parkplatz. Ich hatte Pflanzengefäße gekauft".

Der Bundestrainer hatte schon zweimal bei mir angerufen, ich kannte die Nummer nicht, da bin ich zunächst nicht dran gegangen. Beim dritten Mal habe ich dann aber doch abgehoben. Darüber bin ich natürlich froh. „ Tim Kleindienst, Fußball-Profi bei Borussia Mönchengladbach

Danach war er dabei, im Kreis der Nationalspieler. Tim Kleindienst spielte lange Jahre in der Zweiten Liga, wurde aber zuletzt eben immer auch seiner Rolle als Mittelstürmer und Torjäger gerecht. Seine Quoten jedenfalls waren stets sehr überzeugend.

Kleindienst funktioniert nicht nur in Heidenheim

Gerade im Moment läuft es für ihn bei seinem neuen Klub bestens. Vor der Saison wechselte Kleindienst, 29 Jahre alt inzwischen, zu Borussia Mönchengladbach, auch, um zu zeigen, "dass ich nicht nur in Heidenheim funktioniere". Das hat er im ersten Viertel der Saison bereits nachgewiesen. In den ersten acht Spielen erzielte er bereits sechs Tore, drei davon in den drei vergangenen Bundesligaspielen, unter anderem beim 1:1 diesen Freitag beim FSV Mainz 05

Auffallend bei Kleindienst: die Vielseitigkeit vor dem Tor. Zwei Treffer erzielte er mit rechts, einen mit links und drei mit dem Kopf. Mit links traf er in Heidenheim, seiner alten Heimat - mit einem Elfmeter gegen seinen besten Freund und Trauzeugen, den Torhüter Kevin Müller. An der Torwand traf Kleindienst am Ende der Sendung zweimal, einmal mit rechts, einmal mit links.

Borussia Mönchengladbach darf ein wenig durchatmen: Am siebten Bundesliga-Spieltag gelang den Fohlen mit einem 3:2 (1:1) gegen den 1. FC Heidenheim der dritte Saisonsieg.

Ein Spielertyp wie Kleindienst fehlte Gladbach

Kleindienst ist mit seiner Ausstrahlung und Einsatzfreude in der Lage, eine gesamte Mannschaft zu inspirieren. In Mönchengladbach fehlte vorher ein solcher Spielertyp; einer, den man gerne als "Mentalitätsspieler" bezeichnet. Doch was ist das überhaupt? Kleindienst fällt dazu eine Menge ein:

Einsatzbereitschaft. Intensität. Zweikämpfe führen. Nie aufgeben, in keiner Minute des Spiels. Die Mannschaft unterstützen. „ Tim Kleindienst definiert Mentalitätsspieler

Um sein Team wieder aufzuwecken, sei es bisweilen durchaus vonnöten, "sich beim Gegner unbeliebt zu machen, da muss es mal rascheln, da musst du mal ein Foul ziehen oder einen Trash-Talk anzetteln".

Mönchengladbach hat nach acht Spielen zehn Punkte gesammelt, allerdings nicht immer überzeugt. Der Auftritt in Augsburg vor zwei Wochen war laut Kleindienst sogar eine "Vollkatastrophe". Dass dem Team nach dem 3:2-Erfolg am vergangenen Spieltag in Mainz nicht der zweite Sieg in Serie gelang, spreche nicht für die Inkonstanz, die Gladbach in dieser Saison attestiert wird. Kleindienst meint: "Wir müssen uns davon lösen, unbedingt diese zwei Spiele in Folge gewinnen zu müssen. Denn wenn du das krampfhaft versuchst, funktioniert das nicht."

Kleindienst hofft auf mehr Einsätze in der DFB-Auswahl

In der Nationalelf stand Kleindienst zuletzt zweimal in Folge mit der Nummer 9 in der Startelf, ein Tor gelang ihm dabei nicht. Er staunt immer noch über die Entwicklung, die er genommen hat:

Es ist etwas Besonderes, dass ich das erleben konnte. Ich hoffe, es kommen noch Länderspiele dazu. „ Tim Kleindienst, Fußball-Nationalspieler

Gladbach-Stürmer Tim Kleindienst erklärt im Interview, warum er den Anruf von Bundestrainer Nagelsmann zunächst verpasst hat und was die Berufung zum Nationalteam für ihn bedeutet.

Horror- und Schildkröten-Fan

Die Einladung ins sportstudio kurz vor Halloween passte Kleindienst bestens. Denn er gab sich als Fan von Horrorfilmen zu erkennen. Und er erzählte, dass seine Schildkröten demnächst ihren Winterschlaf beginnen: "Dafür kommen sie in den Kühlschrank. Da kann ich sie besser kontrollieren." Auch das klingt ein wenig unheimlich, scheint aber bestens zu funktionieren.