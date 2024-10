DFB-Kader: Nagelsmann beruft Gladbachs Kleindienst

Festlegung in Torwart-Frage

Blaswich (RB Salzburg) ist nach der Verletzung von Marc-Andre ter Stegen als dritter Torhüter neben Alexander Nübel und Oliver Baumann vorgesehen. Baumann wird auf jeden Fall debütieren, Nagelsmann legte sich in einem begleitenden Video-Interview am Donnerstag allerdings klar auf ter Stegen als WM-Torwart fest.

Der DFB-Kader für die kommenden Spiele

Kleindienst soll Füllkrug ersetzen

"Natürlich gibt es immer mal wieder kleine Veränderungen, wenn ein Spieler nicht so im Flow bist." So fehlen im 23er-Aufgebot die Dortmunder Emre Can und Maximilian Beier, der in der U21 spielen soll.