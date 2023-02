Bei der WM in Frankreich hatte Shiffrin bereits Silber im Super-G gewonnen. Den WM-Titel im Riesenslalom gewann die erfolgreichste Skirennfahrerin der Historie, die sich in den vergangenen Tagen überraschend von ihrem langjährigen Trainer Mike Day getrennt hatte, zum ersten Mal. Ihr Sieg kam aber wenig überraschend: Von den bisherigen acht Weltcup-Rennen im Riesenslalom in dieser Saison hatte der US-Ski-Star fünf gewonnen. 2018 hatte sie in dieser Disziplin bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang triumphiert.