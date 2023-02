Deutschlands Basketball-Idol Dirk Nowitzki steht vor der Aufnahme in die "Hall of Fame" der nordamerikanischen Profiliga NBA. Der Würzburger ist einer von zwölf Finalisten für die Aufnahme in die Basketball-Ruhmeshalle. Dies gab die NBA am Freitag (Ortszeit) im Rahmen des All-Star-Wochenendes in Salt Lake City bekannt.