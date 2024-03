Laura Ludwig und Luisa Lippmann: Olympia 2024 ist das Ziel

"Ich möchte nicht als Touristin nach Paris reisen", sagt Beachvolleyballspielerin Laura Ludwig. Die Olympiasiegerin von 2016 will mit ihrer Partnerin Louisa Lippmann erneut an den Olympischen Spielen teilnehmen, es wäre ihre fünfte Qualifikation.

Olympia-Teilnahme nicht unmöglich

Für den Briten ist es "klar, dass Simon der Chef ist. Am Ende ist es sein Wunsch und seine Vision, wie das Team spielen wird."

"Wenn eine Laura Ludwig anruft, musst du mal kurz zuhören", berichtet Nausch. Und zwar deshalb, weil sie "meiner Meinung nach einer der letzten Topstars ist, die unser Sport zu bieten hat". Auch über die Partnerin findet er lobende Worte: "Louisa ist schon jetzt an guten Tagen eine extrem dominante Blockerin."

Louisa Lippmann gilt als großes Versprechen im Sand

"Er hat ziemlich schnell und gut verstanden, was meine Baustellen sind", sagt die fünfmalige "Volleyballerin des Jahres", die vor zwei Jahren auf das Spiel zwei gegen zwei im Sand umschulte und seitdem als das größte Versprechen gilt, das Beachvolleyball zu bieten hat.

Nausch will die Perfektionistin Lippmann von dem Druck befreien, den sie sich selbst auferlegt, und stattdessen Tugenden wie Lockerheit und Gelassenheit in ihr wecken. Entscheidend für das Duo ist, dass sie sich während der Spiele die Kräfte einteilen:

Das Programm ist anspruchsvoll, "es ist alles gut, du hast nicht so einen Stress", versucht der Trainer seiner Spielerin während einer Trainingseinheit zu vermitteln. Doch Lippmann reagiert mit einem Lächeln und erwidert: "Ich hab Stress!"

Laura Ludwig und Louise Lippmann heißt das neue Spitzenduo des deutschen Beachvolleyballs. Die Olympiasiegerin Ludwig und die beste deutsche Hallenspielerin Lippmann peilen eine Medaille in Paris 2024 an.

Neuanordnung auf dem Feld

Eine weitere Innovation ist der Seitenwechsel auf dem Feld. Louisa Lippmann agiert nun rechts neben ihrer Partnerin. "Louisa ist ja links schon eine ziemliche Maschine", sagt Nausch, "aber ihre Angriffe rechts - so etwas hat es so noch nicht gegeben".

Laura Ludwig wieder in Topform

Lippmann schaut sich das Spiel nur vom Rand aus an, spendet Applaus und ist begeistert von der begnadeten Abwehrspielerin Ludwig, die vor Spielfreude sprüht: "Die Mama hat richtig gerockt." Vielleicht, so die Vermutung, "weil Laura nicht mehr so zerrissen ist, zwischen der Mama Laura Ludwig und der Athletin Laura Ludwig".