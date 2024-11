"Nicht fair": Biathlon-Stars kritisieren neue Startregel

Worte wie "nicht fair" und "skandalös" stehen im Raum: Der Ärger über eine Regeländerung und die Angst vor ungleichem Wettbewerb ist bei Biathletinnen und Biathleten aller Länder vor dem Start der neuen Saison an diesem Wochenende ( live im ZDF ) groß. "Am Ende spielt es wieder keine Rolle, was wir Athleten denken", sagte die italienische Gesamtweltcupsiegerin Lisa Vittozzi. Frankreichs zweimaliger Olympiasieger Quentin Fillon Maillet urteilte: "Wir werden Bedingungen haben, die nicht fair sein werden, außer in Ausnahmefällen."