Biathlon - Verfolgung in Hochfilzen: Voigt Zweite vor Preuß

Franziska Preuß verpasst in der Verfolgung von Hochfilzen zwar den Sieg, verteidigt aber die Gesamtführung. Vanessa Voigt glänzt als Zweite hinter der Französin Lou Jeanmonnot.

Bestes Saisonergebnis für Voigt

Nach einer schwierigen vergangenen Saison ist Franziska Preuß wieder körperlich fit. Die 30-Jährige will im "Herbst ihrer Karriere" noch bis Olympia 2026 erfolgreich sein.

Bei perfekten Bedingungen startete Preuß erstmals in ihrer Karriere als Erste in das Jagdrennen. Nach einer fehlerlosen ersten Schießeinlage baute Preuß ihren Vorsprung zunächst aus und erhöhte den Druck auf die Konkurrenz durch einen tadellosen Auftritt im zweiten Liegendschießen. Am ehesten kam noch Jeanmonnot mit.