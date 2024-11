Mike Tyson: Niederlage für Ex-Champion gegen Jake Paul

Ex-Weltmeister Mike Tyson hat bei der Rückkehr in den Boxring eine Niederlage gegen den 31 Jahre jüngeren Jake Paul kassiert. Für den inzwischen 58 Jahre alten ehemaligen Schwergewichts-Champion war es der erste offizielle Kampf seit 2005.

Tyson konnte Paul im Kampf nie gefährden

"Es war eine große Ehre, gegen eine solche Legende zu boxen. Mike ist einer der Größten aller Zeiten und einer der härtesten Typen auf dem Planeten", sagte Paul, der beim letzten Aufeinandertreffen vor dem Kampf am Vortag nach einem kleinen Scharmützel noch eine Ohrfeige von "Iron Mike" kassiert hatte. "Das war gestern ein gute Klatsche, das hat mir gefallen", sagte Paul nach dem Kampf.

Tyson lässt erneut Rückkehr in den Ring offen

Er habe noch einiges in sich, sagte Tyson zu möglichen weiteren Kämpfen. "Ich glaube nicht, dass es mein letzter Kampf war", sagte er. Jake Pauls Bruder Logan, ebenfalls boxender Youtuber, stünde wohl als Gegner bereit. Tyson kämpfte zuletzt im Juni 2005 professionell, nahm das Boxtraining jedoch vor Jahren wieder auf und kehrte für einen Showkampf gegen Roy Jones junior im November 2020 in den Ring zurück.

Muhammad Ali ist die größte Legende des Boxsports: Auch das Bild, wie er nach dem "Phantom Punch" über Sonny Liston steht, ging in die Sportgeschichte ein.

Gegner Jake Paul machte sich einen Namen als Influencer

In den Kampf startete Tyson zunächst aggressiv, in den beiden ersten Runden landete er sogar mehr Treffer als sein Kontrahent. In Runde drei aber traf Paul mehrfach und ließ Tyson kurz straucheln.