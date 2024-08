Olympia 2024: Imane Khelif boxt sich zum Olympiasieg

Die algerische Boxerin Imane Khelif hat bei den Olympischen Spielen Gold gewonnen und damit nach zwei Wochen teils hässlicher Diskussionen über ihre Geschlechtszugehörigkeit zumindest sportlich ein Happy End ihrer bewegenden Tage in Paris erlebt.

Grün-weiße Goldparty für Imane Khelif

Vor rund 14.000 Zuschauern, viele davon mit algerischen Flaggen, erwischte Khelif, die von ihren 50 Amateur-Kämpfen zuvor 41 gewonnen hatte, den klar besseren Start und war in Runde eins die agilere Boxerin mit deutlichen Treffern.

Yang wagte danach mehr, kam aber nicht wirklich an Khelif heran. Auch Runde zwei ging deutlich an Khelif, auf den Rängen begann schon die grün-weiße Goldparty - das Urteil ging in Freudenschreien von den Rängen unter - und die Chinesin war die erste Gratulantin.