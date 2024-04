Auszeichnung: ZDF-Reporter Harm für Box-Reportage geehrt

Box-Weltverband mit langer Skandalakte

Markus Harm hatte in der "sportstudio reportage" kritisch über den Amateur-Box-Weltverband berichtet – dafür wurde ihm im vergangenen Jahr die Akkreditierung für die WM in Taschkent verweigert. Das IOC hat den Weltverband IBA mittlerweile suspendiert.

Die Skandalakte des Internationalen Amateurboxsport Weltverbandes, früher kurz AIBA, später dann IBA, ist so dick wie keine zweite im olympischen Sport: Nach den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 wurden zum Beispiel alle 36 Ring- und Wettkampfrichter wegen Korruption gesperrt. Es gab gekaufte Siege, haufenweise falsche Urteile.

Konsequenz: IOC streicht Boxen aus olympischem Programm

Schon bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 hat das IOC die Boxwettkämpfe eigenständig organisiert und durchgeführt, da es kein Vertrauen mehr in den internationalen Boxverband hatte. In Paris 2024 wird das erneut der Fall sein. Für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles steht das Boxen nicht mehr im Programm.