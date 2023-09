"Aus unseren Möglichkeiten, die wir zweifellos haben in einem Land, in dem es so viele einzigartige und ehrgeizige junge Menschen gibt, machen wir viel zu wenig", so der 55-Jährige weiter. Die Politik nehme mit ihren Entscheidungen billigend in Kauf, "dass wir den Karren komplett an die Wand fahren. Dass desaströs schlechte Weltmeisterschaften bei den Leichtathleten zum Normalfall werden. Dass wir uns an das frühzeitige Ausscheiden der Fußballer bei großen Turnieren gewöhnen".