Radsport: Was Sie zur Deutschland Tour wissen sollten

Am Mittwoch startet die diesjährige Deutschland Tour. Fünf Renntage stehen an, die Fans können sich auf Giro-Etappensieger Georg Steinhauser und Altmeister Simon Geschke freuen.

Am Mittwoch startet in Schweinfurt die Deutschland Tour. Über knapp 750 Kilometer geht es bis Sonntag nach Saarbrücken. ARD und ZDF übertragen live. Das Wichtigste zur D-Tour im Überblick:

Welche Stars sind zu beachten?

Die deutschen Radsport-Fans können sich auf Giro-Etappensieger Georg Steinhauser und Altmeister Simon Geschke freuen. Die namhaftesten Akteure im Feld sind der dänische Ex-Weltmeister Mads Pedersen und der zweimalige WM-Zeitfahr-Champion Filippo Ganna aus Italien. Auch der norwegische Routinier Alexander Kristoff ist bei vielen deutschen Fans als viermaliger Sieger des Klassikers Eschborn-Frankfurt bestens bekannt.

Die ganz großen Namen wie Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar fehlen. Auch der belgische Vorjahressieger Ilan van Wilder ist nicht dabei.

Was ist von den deutschen Fahrern zu erwarten?

Im Blickpunkt dürfte sicher Georg Steinhauser stehen, der erstmals bei der Deutschland Tour startet. Der 22-Jährige gewann in diesem Jahr sensationell eine Etappe beim Giro d'Italia. Steinhauser kommt aus einer Radsportfamilie, sein Vater Tobias, dessen größter Erfolg ein Etappensieg bei der Tour de Suisse war, fuhr einst zusammen mit Jan Ullrich in einem Team. Ullrich war zudem mit Georg Steinhausers Tante Sara verheiratet.

Auf Etappenjagd bei der D-Tour geht auch Georg Zimmermann, der in diesem Jahr bei der Tour de France ein wichtiger Helfer des dreifachen Etappensiegers Biniam Girmay aus Eritrea war. Altstar Simon Geschke will sich indes vom deutschen Publikum verabschieden. Der 38-Jährige beendet in diesem Jahr seine Profikarriere.

Was ist mit den großen Namen wie Tadej Pogacar?

Pogacar gönnt sich nach seinem Sieg bei der Tour de France eine Auszeit. Der Slowene will bei der WM in Zürich Ende September wieder angreifen. Auch Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel legt nach seinen furiosen Auftritten in Paris eine Pause ein. Der zweimalige Tour-Champion Jonas Vingegaard hat gerade erst die Polen-Rundfahrt bestritten und auch gewonnen. Primoz Roglic führt derzeit das deutsche Red-Bull-Team als Kapitän bei der Spanien-Rundfahrt Vuelta an.

Wie verläuft die Strecke?

Los geht es mit einem Prolog über nur 2,9 Kilometer in Schweinfurt, was ganz nach dem Geschmack von Filippo Ganna als sechsmaligem Bahnrad-Weltmeister in der 4.000-Meter-Einerverfolgung sein dürfte. An den folgenden Tagen geht es über Heilbronn, Schwäbisch Gmünd, Villingen-Schwenningen zum Finale nach Saarbrücken, womit die Rundfahrt in diesem Jahr komplett in der südlichen Hälfte Deutschlands ausgetragen wird. Insgesamt sind 747,6 Kilometer zu bewältigen. Am anspruchsvollsten dürfte die dritte Etappe mit 3.000 Höhenmetern durch den Schwarzwald sein.

Was ist neu?

Der Gesamtführende trägt zukünftig nicht mehr das Rote, sondern wegen des Hauptsponsors das Blaue Trikot. Der Beste in der Bergwertung erhält das Schwarze Trikot mit blauen, roten und gelben Punkten. Ähnlich wie bei der Tour de France ist in Grün der punktbeste Sprinter, in Weiß der beste Nachwuchsprofi unterwegs.

Wie ist die Rundfahrt im TV zu sehen?

ARD und ZDF übertragen die Deutschland Tour im Wechsel. Der Prolog wird am Mittwoch ab 14:10 Uhr im Dritten beim BR übertragen, am Freitag und Sonntag geht die ARD um 15:10 Uhr bzw. 15:30 Uhr auf Sendung. Das ZDF zeigt die 1. Etappe am Donnerstag sowie die Königsetappe am Samstag ab 15:05 Uhr bzw. 15:15 Uhr. Die Übertragungen sind auch jeweils im Livestream zu verfolgen.

Wie geht es mit der Rundfahrt in Zukunft weiter?

Nachdem die Rundfahrt 2018 erfolgreich wiederbelebt wurde, soll das Format mit fünf Renntagen vorerst so beibehalten werden. Im nächsten Jahr wird am 20. August der Startschuss mit einem Prolog in Essen erfolgen.

