Die Initiative wurde 2004 mit einem Aufruf weniger Engagierter in der Evangelischen Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau ins Leben gerufen. Im Bündnis sind neben Faninitiativen, Fanprojekten und einem breiten zivilgesellschaftlichen Verbund auch DFL, DFB, Landesverbände des DFB, DOSB und Makkabi Deutschland engagiert. Den Höhepunkt der jeweiligen Kampagnen bildet das Verlesen eines Erinnerungstextes in den Bundesliga-Stadien an den Spieletagen um den 27. Januar - dem internationalen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus.



Die 19. Kampagne beginnt mit einer Abendveranstaltung am 24. Januar in der DFB-Akademie in Frankfurt, auf der u.a. DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Dr. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, Eintracht Frankfurts Präsident Peter Fischer, DFB-Vizepräsidentin Celia Sasic, die Holocaustüberlebenden Eva Szepesi und Helmut Sonneberg sowie Josef Pröll, Sohn der Widerstandskämpferin Anna Pröll, als Gäste teilnehmen.