Weltrekorde der 400-m-Hürden-Legende Moses: Reine Berechnung

Seine zwei Olympia -Siege und die Weltrekorde im 400-Meter-Hürden-Lauf verdankt Edwin Moses auch seinen guten Kenntnissen in naturwissenschaftlichen Fächern. Darüber berichtet er in der Doku "13 Schritte".

Im ZDF-Interview erklärte er: "Der einfachste und kürzeste Weg durch die Kurve verläuft möglichst nah entlang der Linie. Wenn Du mit dem linken Bein voranläufst (also abspringst, d. Red.), muss es in der Linkskurve möglichst nah an der Linie sein. Dazu muss man eine ungerade Anzahl von Schritten laufen. In meinem Fall waren das 13."