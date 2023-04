Nächster Gegner in der Vorbereitung für das Team von Harold Kreis, der im erst Januar das Amt von Toni Söderholm übernommen hatte, ist am Donnerstag (19.30 Uhr) in Deggendorf Österreich. Die WM beginnt am 12. Mai in Tampere gegen Schweden. Die weiteren Vorrundengegner sind Finnland, die USA, Dänemark, Österreich, Ungarn und Frankreich.