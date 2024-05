Eishockey-WM: Schweiz fordert Tschechien im Finale

Deutschland-Bezwinger Schweiz und Gastgeber Tschechien spielen bei der Eishockey-WM um den Titel. Die Eidgenossen warfen in einem Halbfinal-Krimi am Samstag überraschend Titelverteidiger und Rekordchampion Kanada mit 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen aus dem Turnier, die Tschechen schalteten nach einer Galavorstellung den Topfavoriten Schweden 7:3 (2:2, 3:1, 2:0) aus. Das Endspiel findet am Sonntag (20.20 Uhr) statt. Tschechien winkt damit der insgesamt sechste Titel und der erste seit der WM 2010 in Deutschland, die Schweiz holte bislang dreimal Silber.