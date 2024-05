Eishockey-WM: DEB-Cracks scheitern im Viertelfinale

Der Traum von einer weiteren WM-Medaille ist geplatzt: Nach der ersten Niederlage in einem K.o.-Spiel gegen die Schweiz seit 32 Jahren sind die deutschen Eishockey-Vizeweltmeister bei der WM in Tschechien bereits im Viertelfinale gescheitert.

Kahuns Tor zu wenig

Schweiz-Legionär Dominik Kahun (32. Minute) vom SC Bern schoss das einzige deutsche Tor in Überzahl. Christoph Bertschy (8./60.) - sogar in Unterzahl und mit einem Treffer ins leere deutsche Tor - sowie NHL-Top-Stürmer Nico Hischier (17.) erzielten die Tore für die Schweiz, die die Schwächen in der deutschen Abwehr konsequent ausnutzten.