Und auch im Turnen starten die ersten Kämpfe um die Medaillen bei den Gerätefinals. Dort will der letztjährige Überraschungsmeister Pascal Brendel am Pauschenpferd erneut den Titel einfahren. Konkurrenz macht ihm der amtierende deutsche Meister am Boden, Milan Hosseini, der auch am Pferd, Barren und Reck an den Start geht.