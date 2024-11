Formel 1: Was läuft mit Audi und Katar?

Bis zu 30 000 Stellen stehen gemäß eines Berichts des "Manager Magazins" mittelfristig zur Disposition, laut Betriebsrat stehen mindestens drei komplette Werke auf der Kippe. "Alle deutschen VW-Werke sind von diesen Plänen betroffen. Keines ist sicher", sagt die Betreibsrats-Vorsitzende Daniela Cavallo.



VW beschäftigt in Deutschland rund 120.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon rund die Hälfte in Wolfsburg. Insgesamt betreibt die Marke VW in Deutschland zehn Standorte, davon sechs in Niedersachsen, drei in Sachsen und eins in Hessen.