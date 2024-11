Formel 1: Fahrer kritisieren Strafen wegen Fluchens

Zuletzt hatte es Charles Leclerc erwischt. Der Ferrari-Pilot wurde von den Rennkommissaren des Motorsport-Weltverband IFA wegen des Gebrauchs eines Schimpfwortes in der Pressekonferenz nach dem Großen Preis von Mexiko zu einer Geldstrafe von 10.000 Euro bestraft, 5.000 davon auf Bewährung. Leclerc hatte das englische F-Wort benutzt, als er über seinen Fahrfehler kurz vor Rennende sprach. Er entschuldigte sich umgehend.

Kritik an Vorgehensweise der FIA

Zuvor war Weltmeister Max Verstappen wegen des Gebrauchs desselben derben Ausdrucks über sein Auto von der FIA zu gemeinnütziger Arbeit angewiesen worden. Die Bestrafung hatte den Formel-1-Champion offen darüber nachdenken lassen, ob er seine Karriere in der Königsklasse fortsetzen möchte.

Nun wehren sich die Piloten im Namen der Fahrer-Gewerkschaft gegen diese und ähnliche Sanktionierungen. Sie erklärten in einem Statement:

Fahrer-Gewerkschaft ermahnt FIA-Chef

In der Vergangenheit hatte ein Verbot des Weltverandes bei diesen Themen für großen Unmut gesorgt. So trug beispielsweise der vierfache Weltmeister Sebastian Vettel 2022 in Miami als Ausdruck des Protests seine Unterhose über seinem Rennanzug. Die FIA hatte das Tragen von Schmuck und privater, nicht feuerfester Unterwäsche verboten.