Wer oder was ist das? Alle finden sie attraktiv, aber jeder will sie so schnell wie möglich verlassen. Die Rede ist von der zweiten Fußball-Bundesliga, die am Freitag mit dem Topspiel HSV gegen Schalke 04 in die neue Saison startet. Eine Partie, bei deren Ansetzung sich die Terminplaner bei der Deutschen Fußball-Liga (DFL) wohl vorgenommen haben, gleich mal zu zeigen, was in dieser Klasse steckt: jede Menge Traditionen, Emotionen und volle Stadien.