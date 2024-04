1. FC Kaiserslautern: Als Drittligist ins Pokalfinale?

Der FCK gehört zu den großen deutschen Traditionsvereinen. Der viermalige deutsche Meister (1951, 1953, 1991, 1998) erreichte 1982 und 2001 das Halbfinale des UEFA-Pokals (Vorläufer der Europa League) und stand 1999 im Viertelfinale der Champions-League.



Am 25. Mai stehen die Pfälzer nun bereits zum achten Mal in ihrer Geschichte in einem Pokalfinale, zwei Mal holte der FCK auch den Pokal (1990, 1996). 1991 gelang zudem der Gewinn des Supercups.



Traditionell ist der FCK ein Zuschauermagnet: 43.500 Fans kamen in dieser Saison durchschnittlich zu den Heimspielen auf den Betzenberg.