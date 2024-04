Friedhelm Funkels "Rettermission" in Kaiserslautern

Drei Tage vor dem DFB-Pokalfinale am 25. Mai in Berlin könnten für die beiden Endspielteilnehmer zwei nicht minder wichtige Partien auf dem Programm stehen. Am Mittwoch, 22. Mai, findet das Endspiel in der Europa League statt – Bayer Leverkusen gilt als ein Favorit für Dublin, wo das Finale steigt.Am selben Tag könnte das Hinspiel in der Relegation Drittletzter der zweiten Liga gegen den Dritten der 3. Liga steigen, sofern DFB-Pokalfinalist 1. FC Kaiserslautern die Relegation erreicht. "Ich wünsche Bayer, dass sie drei Tage vor dem Pokalendspiel im Finale der Europa League stehen – und wir haben dann vielleicht auch ein Spiel", unkte 1. FCK-Trainer Friedhelm Funkel am Samstagabend im aktuellen sportstudio.