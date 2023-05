Bislang führte der Frauen-Fußball in Deutschland eher ein Schattendasein. Doch im letzten Jahr schauten sich 18 Millionen Menschen das EM-Finale an - so viele wie noch nie zuvor. Dennoch: Den Vereinen fehlt der weibliche Nachwuchs. Beim DFB will man weiter auf die Präsenz an den Schulen setzen, hat aber auch neue Ideen und ist offen für private Initiativen wie bei "Mädchen an den Ball".