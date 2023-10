Nach und nach sickerte dann doch durch, wie der Ex-Nazi und Ex-Fallschirmjäger in England zum "Pionier der englisch-deutschen Aussöhnung" wurde, wie es auf der Gedenktafel an seinem Geburtshaus in Bremens Hafenquartier Gröpelingen heißt. Eine Leistung, für die ihn die Queen 2004 zum "Officer of the British Empire" ernannte.