Trautmann: In England Held, in Deutschland Randfigur

Bert Trautmann im Jahr 2008

Die ersten Worte des britischen Soldaten, dem er sich in den letzten Kriegstagen ergab, lauteten seiner Erinnerung nach: "He Fritz, magst Du eine Tasse Tee?". In Rückblicken hat Trautmann erzählt, dass er erst in England wirklich erzogen worden sei, Toleranz gelernt und seinen tiefsitzenden Judenhass abgelegt habe. Statt ein Heimkomm-Angebot anzunehmen verpflichtete er sich, als Gastarbeiter in Großbritannien zu bleiben.



Als sein Torwart-Talent entdeckt wurde, kam er über den Kleinstadtverein St. Helens Town zum großen Manchester City. Nachdem die Verpflichtung bekannt wurde, demonstrieren 20.000 Menschen dagegen. Während der ersten Spiele brüllten Zuschauer "Sieg Heil" und hoben den rechten Arm.