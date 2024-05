Evaluierungsbericht WM 2027: Rückschlag für DFB-Bewerbung

Während die als "BNG" (Belgium, Netherland, Germany) zusammengefasste Europa-Bewerbung am Ende auf 3,7 von 5 möglichen Punkten kommt, wird Brasilien mit 4,0 benotet. Ein Schlag ins Gesicht der von FIFA-Präsident Gianni Infantino ja immer wieder gerne gerügten Europäer. Richten sich die 211 FIFA-Mitgliedsverbände bei der offenen Abstimmung nach diesem Report, dann spielen die weltbesten Fußballerinnen in drei Jahren erstmals in Südamerika einen Champion aus - und zwar genau in jenen Stadien, in denen vor zehn Jahren die Männer-WM mit dem Triumphator Deutschland ausgetragen wurde.