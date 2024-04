Frauen-WM 2027: Nur noch ein Konkurrent für Deutschland

WM 2027 wird am 17. Mai vergeben

Deutschland hofft, die WM gemeinsam mit den Niederlanden und Belgien ausrichten zu können, hat aber in Brasilien immer noch einen starken Gegner. Die Entscheidung fällt auf dem Kongress der FIFA am 17. Mai in Bangkok.

Auch Südafrika zog zurück

Brasilien will sich ins Zeug legen

Man arbeite nun "unermüdlich daran, die notwendigen Stimmen zu erhalten, um die Frauen-WM zum ersten Mal in der Geschichte in unserem Land auszutragen", sagte der Präsident des brasilianischen Verbands CBF, Ednaldo Rodrigues, als Reaktion auf den Rückzug der USA und Mexiko.

Wirkt die "One Love"-Binde nach?

Der DFB und seine Mitbewerber befinden sich derweil in einer schwierigen sportpolitischen Ausgangslage. Der Wirbel um die "One Love"-Binde, die unter anderem Deutschland, Belgien und die Niederlande bei der Männer-WM 2022 in Katar zunächst tragen wollten, dürfte zudem in Teilen der Fußball-Welt nicht vergessen sein.