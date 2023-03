Ohne Leipzig, Leverkusen, Wolfsburg und Hoffenheim wären Bayern München - und mit Abstrichen Borussia Dortmund - noch dominanter in der Bundesliga. Dass es ihnen trotzdem noch nicht gelungen ist, ihr Plastikimage abzustreifen, sieht man an den Einschaltquoten im Pay-TV, bei den Stadionauslastungen sowie der Zahl der Fans, die zu Auswärtsspeilen reisen. In all diesen Statistiken rangieren sie wesentlich schlechter als in der Leistungstabelle.