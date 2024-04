TV-Rechte-Poker: Bankbürgschaft von DAZN zu spät für DFL

DAZN: Bankbürgschaft nachgereicht

DFL hatte Frist für Bürgschaft gesetzt

DAZN hatte in der Vorwoche in einem Brief an die DFL eine Ungleichbehandlung im Bieterverfahren beklagt. Der Streaminganbieter fühlt sich benachteiligt, weil sein Angebot für das Rechtepaket B abgelehnt wurde, obwohl es "das finanziell attraktivste und überzeugendste" gewesen sei.