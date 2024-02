Investoren-Aus: Ist die Zerreißprobe abgewendet?

"Die Ultras in den Kurven haben sehr klug und sehr kreativ für Protest gesorgt und haben die Verantwortlichen des deutschen Fußballs in gewisser Weise am Nasenring durch die Stadien gezogen", sagt ZDF-Sportreporter Markus Harm in der aktuellen Folge "Bolzplatz" . Harm weiter: "Es war eigentlich nicht mehr aufzuhalten. Man konnte gar keine andere Lösung finden, als abzubrechen, denn alles andere wäre unglaubwürdig gewesen."