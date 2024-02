Andreas Rettig: "Für mich ist das ein Verstoß gegen 50+1"

Ihn erinnere die verfahrene Lage an den Streik der Gewerkschaft der Lokführer , "wo man irgendwann auch sagt: 'Jetzt müsst ihr mal an den Tisch kommen'. Solche Dinge werden nicht am Gleis, sondern in der Verhandlungsstube entschieden." Er würden den Fanorganisationen zum Gespräch mit der DFL raten. Einen Dialog hatte DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke in der Vorwoche vergeblich angeboten. "Wir müssen an den Tisch kommen. Es müssen sich alle Seiten bewegen", machte Rettig deutlich.