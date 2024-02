Fürths Trainer Zorniger kritisiert Fanproteste gegen DFL

Greuther Fürths Trainer Alexander Zorniger und Schiedsrichter Ittrich während der Spielunterbrechung. Quelle: Imago

Alexander Zorniger von der SpVgg Greuther Fürth hat am Freitagabend die anhaltenden Fan-Proteste im deutschen Profifußball so deutlich kritisiert wie noch kein aktiver Erst- oder Zweitliga-Trainer vor ihm.

"Die Fan-Gruppierungen machen gerade ihr eigenes Spiel", sagte der 56-Jährige am Freitagabend nach der 1:2-Niederlage seines Teams bei Hannover 96 in der 2. Liga.

Die führen die Schiedsrichter, die DFL, die Mannschaften, alle am Nasenring durch die Manege. Und keiner greift ein. Fürth-Trainer Zorniger über die Fan-Proteste

Spielunterbrechungen in mehreren Stadien

Wegen der Proteste gegen den geplanten Investoren-Einstieg bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) wurde die Partie in Hannover am Freitagabend für insgesamt mehr als 20 Minuten unterbrochen und stand nach Angaben des Schiedsrichters Patrick Ittrich sogar kurz vor dem Abbruch.

Fans von Hannover 96 hatten wiederholt Tennisbälle auf das Spielfeld geworfen, wieder hatte es ein Banner mit einem Fadenkreuz gegeben. In dieses hatten die Hannover-Fans diesmal nicht Profi- Geschäftsführer Martin Kind gerückt, dessen mutmaßliches Abstimmungsverhalten beim DFL-Votum für den Investoreneinstieg einen der größten Streitpunkte darstellt.

Diesmal war Zauberlehrling Harry Potter Zielobjekt. "Angst, Potter?" war auf einem Banner zu lesen - eine Anspielung auf Matt Potter, den Chef des einzig verbliebenen potenziellen DFL-Investors

Auch das Zweitliga-Duell zwischen Hertha BSC und Magdeburg (3:2) war aufgrund von Protesten unterbrochen. Im Bundesliga-Spiel des 1. FC Köln gegen Werder Bremen (0:1) ließen Fans ferngesteuerte Spielzeugautos über den Rasen fahren. Dazu hielten Fans ein Plakat mit der Aufschrift hoch: "Wir lassen uns nicht fernsteuern." Schiedsrichter Daniel Siebert konnte die Partie nach einigen Minuten fortsetzen.

Torwart Michael Zetterer (Werder Bremen) beim Protest der Fans mit einem ferngesteuerten Auto und Tennisbällen.

Fürths Trainer: "Das kann so nicht weitergehen"

"Ich finde es unsäglich, wenn immer wieder angedeutet wird, dass die Fans das Herz des Spiels sind. Die einzige Gruppe, ohne die du ein Spiel nicht durchführen kannst, sind die Fußballer selbst", so Fürths Trainer Zorniger.

Die Fans sind die Seele des Spiels, ohne Zweifel. Aber sie sind nicht das Herz des Spiels. Alexander Zorniger

Zorniger betonte die Schwierigkeit für seine Spieler: "Das kann sich ein Nicht-Profisportler nicht vorstellen, was das für Auswirkungen hat, wenn du immer wieder ansetzt und immer wieder runterfährst. Das geht nicht. Das kann so nicht weitergehen."

Sein Trainerkollege Stefan Leitl von Hannover 96 gab Zorniger recht. "Das Spiel gehört den Spielern. Die Leute kommen wegen der Spieler ins Stadion. Die wollen ein Fußballspiel sehen", sagte er. "Wir brauchen schnellstmöglich eine Lösung."

DFL: "Spielabbrüche nicht akzeptabel"

Die DFL-Geschäftsführer Steffen Merkel und Marc Lenz sprachen am Samstag gegenüber der "Süddeutschen Zeitung" von einer "schwierigen Situation". Die Verantwortlichen hoffen, dass eine Eskalation verhindert werden kann.

Es ist okay, wenn wir Woche für Woche friedlich und verhältnismäßig hingewiesen werden, wie wichtig es ist, in den Verhandlungen innerhalb der roten Linien zu bleiben. Aber Spielabbrüche könnten die Klubs und wir nicht akzeptieren. DFL-Geschäftsführer Marc Lenz

DFL: Bislang nur wenige Klubs für Neuabstimmung

Bereits am Freitagabend hatte Merkel die Bereitschaft der DFL zu Gesprächen mit den Fans erneuert. Die Bedenken würden ernst genommen und respektiert, sagte Merkel beim TV-Sender Sky. Mit Blick auf die von einigen Klubs geforderte Neuabstimmung über den Investoren-Einstieg kündigte Merkel an, dass man sich in den kommenden Tagen mit den Klubs zusammensetzen wolle, um über eine mögliche Neuabstimmung zu diskutieren. Derzeit sei aber noch nicht die Mehrzahl der Vereine dafür.

Das sind zurzeit nicht mehr als fünf oder sechs der 36 Klubs, und hinter den Kulissen haben wir bislang keine Anzeichen für eine größere Bewegung gesehen. DFL-Boss Merkel

Merkel sagte vor den angekündigten Gesprächen mit den Vereinen auch: "Bis dahin gilt aber, dass dieses Mandat erst mal Gültigkeit besitzt und dass wir deswegen auch an dieses Mandat gebunden sind - vorerst."

Dass nach dem Ausstieg von Blackstone mit CVC nur noch ein möglicher Investor verblieben ist, sei kein Nachteil. "Wir setzen aber auch darauf, dass die Fans in den Kurven, die ihrem Verein so viel Einsatz widmen, dem Verein nicht schaden möchten", sagte Merkel. "Und dass sie anerkennen, dass der Fußball nicht nur den Fans gehört, sondern auch den Spielern, den Trainern, den Mitarbeitenden in den Vereinen."

Die DFL will für eine prozentuale Beteiligung an den TV-Erlösen von einem Finanzinvestor eine Milliarde Euro kassieren. Bei der Abstimmung der 36 Proficlubs über den Deal war die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit nur knapp zustande gekommen. Die Fans protestieren in den Stadien seit Wochen gegen den Einstieg, immer wieder werden Spiele unterbrochen.

