Projekt ist gescheitert: Chronologie der DFL-Investorensuche

24 Klubs der ersten und zweiten Liga hatten dem Konzept der DFL zum Einstieg eines Investors zugestimmt. Bis zu einer Milliarde Euro erhofft sich die DFL zur Stärkung des Produkts Bundesliga. 12.12.2023 | 1:36 min

Die Proteste gegen den Investoreneinstieg bei der DFL halten an. Ein Hauptakteur dabei Martin Kind. Der Hannover-96-Geschäftsführer soll gegen den Willen des Klubs gestimmt haben. 20.02.2024 | 1:33 min

Zwölfminütiges Schweigen, Wurfgeschosse und Schmähgesänge: Die Fans in den Stadien machen ihrem Ärger über Luft. Am 15. Bundesliga-Spieltag werfen sie Schokotaler und Tennisbälle und zünden Pyrotechnik. Dies sorgt mancherorts für Spielunterbrechungen.

Der Hamburger SV hat das Topspiel in der Zweiten Liga bei Hertha BSC mit 2:1 gewonnen. Die Partie war wegen Fan-Protesten lange unterbrochen. 05.02.2024 | 9:02 min

Auch Bernd Neuendorf verfolgt die Entwicklungen mit Sorge, der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes hebt die Bedeutung der 50+1-Regel hervor. "Allein der Verdacht, es könnte in diesem Zusammenhang zu einem Verstoß gegen die 50+1-Regel gekommen sein", gefährde "die Reputation des Fußballs in Deutschland", sagt Neuendorf: "Wir sollten die eigenen Statuten sehr ernst nehmen."

Ebenfalls am 16. Februar fordert der 1. FC Köln öffentlich eine erneute Abstimmung. Der Klub kündigt einen entsprechenden Antrag an, "die im Raum stehenden Vorwürfe, insbesondere ein möglicher Verstoß gegen die 50+1-Regel, müssen ausgeräumt werden", heißt es in der Begründung. Diesem Ansinnen schließen sich mehrere Klubs an.