DFL-Investor: Wohin steuert die Bundesliga?

Sebastian Uhrich nennt es "Superstar-Effekte heben", dies habe gerade im asiatischen Markt "riesige Bedeutung". Irgendwann beginne dann in einem Unternehmen das Abwägen, gepaart mit der Frage, ob einem "das Kulturgut Fußball in Deutschland so wichtig ist, dass man tatsächlich dort einsteigen will?".