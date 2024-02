Fan-Protest: Spiel Hertha - HSV lange unterbrochen

Eine mehr als halbstündige Unterbrechung wegen Protesten gegen die Investoren-Pläne der Deutschen Fußball Liga (DFL) hat den Sieg des Hamburger SV im Zweitliga-Topspiel bei Hertha BSC überschattet. Bei der Partie, die am Samstagabend im Olympiastadion 2:1 (0:0) für den HSV endete, stand ein Abbruch im Raum.

Spielabbruch in Berlin stand im Raum

Erst nach dem Gang in die Katakomben und weiteren zehn Minuten konnte das Spiel dann fortgesetzt werden. Die Spieluhr wurde auf 52:30 Minuten zurückgesetzt. Die Hertha-Fans hatten ihr Banner mit der Aufschrift "Investorenwahnsinn endlich stoppen, ob in der DFL oder in den Vereinen" kurz zuvor eingerollt.