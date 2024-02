Medien berichten: Baumgart wohl neuer Trainer beim HSV

Steffen Baumgart wird nach Informationen von "Bild" und "Sportbild" offenbar neuer Trainer des Hamburger SV und soll den Traditionsklub in seinem sechsten Anlauf endlich doch noch zurück in die Bundesliga führen.

Der 52-Jährige soll als Nachfolger von Tim Walter bei dem Tabellendritten der 2. Liga einen Vertrag bis Sommer 2025 erhalten und am Dienstag sein erstes Training in Hamburg leiten. Mit ihm soll der HSV endlich den lang ersehnten Aufstieg ins Fußball-Oberhaus schaffen. Sein Debüt würde Baumgart am kommenden Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den SV Elversberg feiern. Der Hamburger SV wollte dem ZDF gegenüber die Gerüchte nicht kommentieren.

Baumgart schon lange "bisschen HSV-Fan"

Nun kehrt der gebürtige Rostocker wohl zurück in den Norden, HSV-Sportchef Boldt und Co. trauten dem Interimscoach Merlin Polzin (33) die große Aufgabe HSV offenbar dann doch nicht zu. Für Baumgart spricht, dass er mit all seiner Leidenschaft, seinem Elan, seinem Willen und seiner ehrlichen Arbeit wieder eine Aufbruchstimmung erzeugen kann.

Fans und Spieler liebten Baumgart

Tim Walter soll den HSV zurück in die Bundesliga führen. Seine Spielidee scheint kompromisslos, seine Art eckt schonmal an. Team und Klub stehen hinter dem "Typen" und Trainer. 07.05.2023 | 8:08 min

Als knorriger und mitreißender Trainer des 1. FC Köln zwischen Sommer 2021 und Ende vergangenen Jahres machte er sich nicht nur viele Freunde in der Mannschaft, sondern auch unter den Fans. Im Dezember verkündeten die abstiegsgefährdeten Rheinländer das Aus für Baumgart. Baumgart verließ den 1. FC Köln nach zweieinhalb Jahren in beiderseitigem Einvernehmen , die Entscheidung fiel kurz vor Weihnachten.

Direkter Aufstieg rückt in die Ferne

Walter hatte den Aufstieg mit dem HSV zwei Mal in der Relegation verpasst und war nach einem schwachen Start in die Rückrunde am 12. Februar freigestellt worden, beim 2:2 am Samstag bei Hansa Rostock saß dessen ehemaliger Assistent Merlin Polzin als Interimstrainer auf der Bank. Der HSV hat als Tabellendritter bereits vier Punkte Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz.