Bundesliga: Wie die Vergabe der DFL-Medienrechte abläuft

Und die Fans können sich dann ausrechnen, für wie viele Abos sie in die Tasche greifen müssen. "Die DFL geht selbstbewusst in die Ausschreibung", heißt es vom Ligaverband. Die wichtigsten Punkte im Überblick:

Welche Spielzeiten der Bundesliga und 2. Liga werden geregelt?

Worum geht es für die Klubs bei der Rechtevergabe?

"DFL wäre gut beraten, schuldenfreie Klubs zu befördern. Und dann steht wieder die nächste TV-Rechtevergabe an, da wird Geld da sein", so Thomas Kessen, Sprecher "Unsere Kurve".

Was ist neu bei der Ausschreibung?

Die wichtigste Änderung ist der Wegfall der sogenannten "No-Single-Buyer-Rule". Der Verkauf der Rechte an Live-Spielen ist künftig wieder an nur einen Anbieter möglich - also könnte ein Abo für die Fans ausreichen. Möglich ist aber auch der umgekehrte Fall. Da es vier verschiedene Pakete für das Pay-TV zu ersteigern gibt, könnten am Ende auch vier Abos nötig sein.