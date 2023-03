Im ersten Nagelsmann-Jahr sind sie "nur" Deutscher Meister geworden. Das ist natürlich viel zu wenig für die Könige von der Isar. Und jetzt, in der gerade laufenden Spielzeit, sind zwar noch alle drei Trophäen drin, aber sicher scheint keine einzige. In der Liga die Tabellenführung und zehn Punkte Vorsprung auf den Rivalen aus Dortmund vergeigt, fehlen den Bossen offenbar Konstanz und Überlegenheit. Also das, was sie sich am sehnlichsten wünschen.