Bundesliga: Frankfurts Hasebe macht im Sommer Schluss

Horst Köhler stand als Bundespräsident an der Spitze der Republik, "Ein Stern" von DJ Ötzi hatte schon ein komplettes Jahr in den Charts hinter sich, der VfB Stuttgart war amtierender Meister - und beim VfL Wolfsburg wurde ein japanisches Fußballtalent namens Makoto Hasebe vorgestellt. Doch was im Januar 2008 begann, wird im Mai 2024 enden - der älteste aktive Profi der Bundesliga macht Schluss.