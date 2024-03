Nach Sieg über Bochum: Mainz zieht an Köln vorbei

Im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga hat der FSV Mainz 05 drei Big Points gelandet und erstmals seit Ende Januar die direkten Abstiegsränge verlassen. Gegen den VfL Bochum gewann das Team von Trainer Bo Henriksen im Kellerduell mit 2:0 (1:0) und zog am 1. FC Köln vorbei auf Rang 16. Acht Spieltage vor Saisonende liegt das rettende Ufer "nur" noch sechs Punkte entfernt.

Bochum wieder voll im Abstiegskampf dabei

Am 119. Vereinsgeburtstag vor nahezu ausverkauften Rängen traf Jonathan Burkardt (45.+3/Foulelfmeter, 71.) doppelt, dabei verwandelte er für die Rheinhessen im fünften Anlauf den ersten Strafstoß dieser Spielzeit. Der FSV zeigte nach der 1:8-Klatsche beim FC Bayern damit die gewünschte Reaktion und schlug Kapital aus dem Kölner Heim-Debakel gegen RB Leipzig (1:5).

Bundesliga in Zahlen

Erstes Gelb für Mainz nach 40 Sekunden

"Es wird ein Kampf", hatte Henriksen im Vorfeld gesagt: "Wenn wir nicht unser Bestes geben, werden wir absteigen. Wir brauchen Krieger." Auf einen solchen konnte der Däne von Beginn an setzen, Abräumer Dominik Kohr kehrte nach seiner Gelb-Rot-Sperre in die Startelf zurück. Rechtzeitig fit wurde zudem Mittelfeldstratege Nadiem Amiri, während bei Bochum Patrick Osterhage nach mehrwöchiger Verletzungspause von Beginn an auflief.