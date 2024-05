Fußball-Bundesliga: VfB Stuttgart schlägt den FC Bayern

Bei den Münchnern ist aktuell jedoch alles auf Real ausgerichtet. Am Mittwoch entscheidet sich für den FC Bayern im Bernabeu-Stadion nach dem 2:2 im Hinspiel, ob sich der Traum vom Finale in Wembley am 1. Juni erfüllt. Allerdings sorgt die bislang äußerst glücklose Suche nach einem Nachfolger von Thomas Tuchel weiter für reichlich Unruhe.